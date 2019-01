Herning: - Jeg ser det som en stor fordel, at vi mødte Ungarn i to kampe før VM. Nu er vi advaret mod, at de er farlige for os, siger den danske landstræner Nikolaj Jacobsen.

Danmark møder Ungarn med Laszlo Nagy lørdag aften, Egypten på mandag og Sverige på onsdag ved VM i Herning.

- Både spillemæssigt og fightermæssigt var det en glimrende indsats, vi leverede mod Norge. Mikkel Hansen spillede sin bedste kamp i det halvandet år, jeg har været landstræner.

- Vi har et godt udgangspunkt, men vi har ikke vundet noget endnu. Jeg begræder René Tofts skade. Han er ekstremt vigtig for os, men Simon Hald gik ind og løste opgaven og rettede tingene til. Henrik Møllgaard tog et stort ansvar.

- Jeg håber, Henrik Toft er klar til at afløse sin storebror, men han skal først vise, at han er klar til andet end at skyde på målmandstræner Michael Bruun.

- Nikolaj Øris har også fået et skrub, og vi spillede med tre højrehåndsspillere. Mads Mensah skal specialtrænes på den plads under den lukkede træning, røbede landstræneren.

Nikolaj Jacobsen er orienteret om Ungarns problemer med skader og andre problemer, men han afventer, hvem der kan spille.