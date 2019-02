Nielsens sikre scoring giver Red Wings en tiltrængt sejr

Der var spænding til det sidste, da danske Frans Nielsen og Detroit Red Wings tørnede sammen med Ottawa Senators tidligt fredag morgen dansk tid i NHL.

Der var først forløsning på tilskuerrækkerne, da der endelig blev fløjtet af med stillingen 3-2.

Og det var en sejr med et særdeles dansk islæt. Det var således Nielsen, der med kølig stavføring sent i anden periode kunne bringe hjemmeholdet i front, efter at de to hold længe havde siddet fast på 2-2.

Nielsen scorede det afgørende mål med bare tre minutter tilbage i anden periode ved at konvertere en aflevering fra Darren Helm efter turnover fra Senators-forsvareren Dylan DeMelo.

Detroit Red Wings gik ellers til pause med 2-1 på to mål fra Andreas Athanasiou. Det ene var et straffeslag.

Men Senators forsøgte ihærdigt at komme tilbage hver gang, og formåede da også at score to mål - dem stod henholdsvis Matt Duchene og Matthew Tkachuk for.

Det kunne være blevet til mere, hvis ikke Red Wings-målmand Jimmy Howard havde reddet 40 gange i sin kamp nummer 500 for Detroits ishockeyhold.

Sejren var tiltrængt for mandskabet, der i øjeblikket ligger nummer 14 i den østlige konference.