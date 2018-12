Nielsens perle sender Detroit på sejrskurs i NHL

Den danske ishockeyspiller viste sin snedige målnæse, da Detroit Red Wings vandt 4-1 over Carolina Hurricanes.

Danske Frans Nielsen spillede en af hovedrollerne, da Detroit Red Wings natten til fredag vandt 4-1 over Carolina Hurricanes i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Det var således Nielsen, der i anden periode kunne bringe udeholdet i front 2-1 med nærmest ekvilibristisk stavføring foran målet.

Forinden havde hans holdkammerat Niklas Kronwall bragt Detroit i front i første periode.

Hjemmeholdet fik dog udlignet kort inde i anden periode, men lidt over midtvejs i samme periode kom Frans Nielsen i fokus.

Da hans holdkammerat Nick Jensen lagde an til et slagskud, listede danskeren sig ind foran Carolinas mål.

Her lykkedes det Nielsen at rette Nick Jensens hårde skud af i luften, således at pucken blev styret uden om Carolina-målvogterens handske.

Målet var med til at vende momentum i opgøret, hvor Detroit ellers havde været under tungt pres fra værterne.

I tredje periode kunne udeholdet således med yderligere to scoringer slå sejren fast.

Trods sejren er Detroit Red Wings stadig at finde i den nederste halvdel af Eastern Conference.

Frans Nielsen var ikke eneste dansker, der var på isen i NHL natten til fredag.

Frederik Andersen, der vogter målet i Toronto Maple Leaf, var med 21 redninger medvirkende til, at canadierne vandt 6-1 over Florida Panthers.