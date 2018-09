SPEEDWAY: Niels-Kristian Iversen, der igen i 2019 bliver en fast del af grandprix-serien, og Esbjerg Vikings sluttede meget skuffende på sidstepladsen i grundserien i speedwayligaen i denne sæson.

Og derfor er Esbjerg naturligvis ikke en af de fire deltagere i aftenens superfinale på Varde Motor Arena i Outrup, hvor Region Varde, Fjelsted, Slangerup og Holsted skal kæmpe om titlen.

Men Iversen har selvfølgelig et kvalificeret bud på, hvem der vinder guld.

- Jeg tror, at Region Varde vinder. De har fordel af hjemmebane, og så synes jeg, at de har et bredt hold. Det kan gøre forskellen, vurderer Iversen.

Og hvad så med sølvet?

- Jeg tror på Holsted.