Niels-Kristian Iversen skal ud at køre grandprix på sin polske hjemmebane

SPEEDWAY: Niels Kristian Iversen, der tidligere på året kvalificerede sig til grandprix-serien 2019, kan på lørdag sende næste års konkurrenter på vinterferie med visheden om, at han det seriøst til næste år.

- Jeg første min semifinale i det seneste GP i Teterow men lod mig så skubbe lidt. Dét sker ikke i Torun, lover Iversen, der til dagligt kører for netop Torun i den polske liga og således er på hjemmebane.

- Tingene begynder virkelig at pege i den rigtige retning. Min skulderskade er ved at være så helet, at jeg under vinteren nok skal få fjernet alle mén. Samtidig er vi ved at have 100% overblik over, hvor vi skal forbedre os i løbet af vinteren for at have alt på plads til 2019.

Niels Kristian Iversen er blevet 36 år og har en samlet tredjeplads i 2013 som sit bedste GP-resultat.

- Grandprixet er superhårdt, og der er så mange brikker, man skal lægge rigtigt, for at du vinder VM, men jeg ved, at jeg kan slå alle, når alt flasker sig.

Iversen har i år været førstereserve i grandprixet i denne sæson.

Nicki Pedersen er også med i Torun lørdag aften. Han har 11 point op til en top otte-placering, der giver en plads i næste års grandprix-serie.

Er den tidligere tredobbelte individuelle verdensmester ikke i stand til at løse den opgave, skal han håbe på at blive tildelt et wildcard.