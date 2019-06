FODBOLD: Nicolai Jørgensen er godt klar over, at 9'eren i dansk landsholdsfodbold altid er udsat for kritik, hvis han ikke spiller som Preben Elkjær, Ole Madsen, Ebbe Sand eller sågar Nicklas Bendtner.

- Men det tager man til sig. Jeg vil jo også gerne score. Vi spiller så på en lidt anden måde, hvor der også skal skabes chancer til kanter og midtbanefolk, så det er egentlig lige meget, hvem der scorer. Men det kan jeg sige herfra til juleaften, for vi skylder alle på holdet at have puttet bolden ind, siger Nicolai Jørgensen ved et bord på spillerhotellet i Helsingør.

Han har intet at klandre spillesystemet for, men siger alligevel:

- Du har det ret i, at der ikke kommer ret mange bolde fra vore backs ind i ryggen på forsvaret. Det må være noget, som vi skal arbejde mere på, fordi det er specielt vigtigt for en angriber. Jeg skal have snakket med Jens Stryger og Henrik Dalsgaard om, hvor de kan finde mig. Jeg sagde til Dalsgaard i pausen, at han skulle lade være mig at kigge op men bare slå den hårdt ind mellem forsvar og målmand, siger Nicolai Jørgensen.

- Men Jens Stryger fik så slet ikke bolden før pausen?

- Ja, der er jo så det første problem...

- Men det er frustrerende, for vi har efter pausen mere end rigeligt med chancer til at score to-tre mål alligevel. De har to dødbolde og scorer på den ene, så det er ærgerligt, fortsatte Feyenoord-angriberen.

- Jeg føler mig ikke ramt over ikke at have scoret. Jeg ærgrer mig lidt over, at jeg ikke rammer bolden som normalt på den ene chance, jeg får. Der skulle have været mål. Man skal ikke tænke for meget over det. Der er bare dage, hvor bolden ikke gider gå ind. Vi gjorde ikke meget forkert ud over ikke at score, siger han.

- Min rolle på holdet er også at investere meget defensivt, selv om det er et vilkår, at der holdes øje med 9'erens målkvote. Det er den plads, hvor man er mest udsat, når man ikke scorer. Jeg er lidt ligeglad, men man tager da altid lidt af kritikken til sig. Man vil jo gerne bevise, at man kan, men man skal også passe på med ikke at blive for hård for sig selv, og det kan jeg nogen gange blive, siger Nicolai Jørgensen.

- Jeg skal skabe plads til andre og med mine løb være med til at strække modstandernes hold langt. Vi har gjort det lidt sværere for os selv og skal vinde alle kampe mod Georgien og Gibraltar, sagde han på en lørdag, som han kun skulle bruge til at slappe af i, mens reserverne trænede på Helsingør Stadion.