Nicki Pedersens hånd skal skannes igen efter nyt styrt

Det første grandprix i VM-serien i speedway blev en skuffende affære set med danske øjne.

Hverken Niels-Kristian Iversen eller Nicki Pedersen skrabede nok point sammen til at køre sig i semifinalen, og for Pedersens vedkommende bød grandprixet i Warszawa også på et nyt styrt.

I sit fjerde heat skred den tredobbelte verdensmester ud på det polske grus og væltede ud over styret. Pedersen slog hovedet og den hånd, han for nylig brækkede en håndrodsknogle i.

- Min hånd er selvfølgelig hævet op, og det er derfor, jeg ikke kører sidste heat, siger Nicki Pedersen.

- Konklusionen er, at der skal tages nye billeder mandag morgen, og så må vi prøve at konkludere, om der er sket yderligere skade, så vi kan blive bedst muligt klar til grandprixet i Prag om 14 dage.

- Jeg er egentlig okay i hovedet. Jeg har den der nakkekrave på, som har reddet mig godt igen, så der ikke er sket noget med nakken. Man er bare godt spændt op i musklerne.

På en skuffende aften måtte danskeren nøjes med to point.

Før styrtet mener han dog, at det var problemer med udstyret, der var skyld i den sløje pointhøst.

- Min bedste motor, der har kørt sindssygt godt i år, kan vi slet ikke få til at køre i dag. Der er åbenbart sket et eller andet.

- Så ryger jeg over på min anden cykel, og den får vi heller aldrig rigtig kørt ind. Og tredjecyklen får vi stillet forkert. Den kører egentlig ganske udmærket, men vi får stillet den forkert. Og så styrter jeg.

Landsmanden Niels-Kristian Iversen var til start i Warszawa som reserve. Heller ikke han fandt vej til semifinalen, og han er skuffet over sin præstation.

- Det var selvfølgelig ikke, hvad jeg havde håbet på. Jeg synes, det var lidt op ad bakke, siger Iversen.

- Jeg puttede mig selv i et par dårlige situationer, hvor det koster nogle placeringer. Jeg synes egentlig til dels, at jeg i nogle af mine heats havde okay fart i cyklen. Starterne var nogenlunde, men ikke nok til at blive til noget ordentligt.

Iversen er garanteret en plads, når speedwaykørerne indtager Prag i VM-seriens næste grandprix 26. maj. Men som VM-reserve har han svært ved at planlægge sæsonen.

- Vi kan ikke rigtigt lave nogen langsigtede mål, i og med det er sådan lidt fra gang til gang. Men jeg tager et løb ad gangen. Det er det eneste, jeg kan gøre, siger Niels-Kristian Iversen.