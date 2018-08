Med forrygende kørsel sikrede Nicki Pedersen sig en grandprixsejr for første gang siden oktober 2015.

Den danske speedwaykører Nicki Pedersen kørte sig lørdag aften til sejr ved et VM-grandprix for første gang siden oktober 2015.

Ved grandprixet i Målilla i Sverige var den tredobbelte danske verdensmester stærkt kørende, og i en dramatisk finale løb han med sejren.

41-årige Nicki Pedersen vandt foran sloveneren Matej Zagar og svenskeren Fredrik Lindgren.

Det var første gang siden 2016, at Pedersen overhovedet nåede en finale.

I alt fik han 15 point ud af anstrengelserne, og han kørte sig dermed tættere på målet om en plads i top-8, der udløser en billet til næste års VM-serie.

Efter lørdagens løb har den danske veteran, der er med i serien på et wildcard, syv point op til ottendepladsen. Danskeren ligger på tiendepladsen i VM-stillingen.

I den samlede stilling er det briten Tai Woffinden, der indtager førstepladsen foran Lindgren og polske Maciej Janowski.

Et insisterende regnvejr udsatte løbet i mere end halvanden time, og kørerne måtte dermed væbne sig med tålmodighed, mens mørket faldt på i det østlige Sverige.

Da de endelig kom i gang, var Nicki Pedersen godt kørende i sine tre indledende heats, hvor han tog seks point via tre andenpladser.

Han fulgte op med med en sejr i sit fjerde heat og bookede kort efter en plads i semifinalen med en tredjeplads.

Her lå danskeren først suverænt i front, men Bartosz Zmarzlik styrtede, og heatet skulle starte forfra. I omstarten kneb det mere for Pedersen, der var tæt på at misse finalepladsen til sidst.

Det lykkedes dog lige akkurat at holde Tai Woffinden bag sig og sikre sæsonens første finale med en andenplads.

Nicki Pedersen kunne dermed drømme om sin første grandprixsejr, siden han vandt i Polen for næsten tre år siden, og det var lige præcis, hvad der skete.

I en tæt og dramatisk finale kæmpede han sig foran konkurrenterne og kunne til sidst lade sig hylde som vinder.

Det var desuden første danske grandprixsejr siden Niels Kristian Iversens triumf i Polen i 2016.