Nicki Pedersen kan køre sit sidste VM-grandprix lørdag

Nicki Pedersen kan lørdag aften køre sit sidste VM-grandprix i speedway.

Efter 18 år som fast kører i VM-serien og foreløbig 1010 heats og 17 grandprixsejre er Nicki Pedersen tvunget til en uhørt god aften, hvis han skal gå fra en samlet 11.-plads til en plads i top-8 efter sæsonens sidste VM-grandprix.

De otte bedste kørere er sikret en VM-plads næste år, men Nicki Pedersen må formentlig sætte sin lid til et wildcard, hvis lørdagens løb i polske Torun ikke skal være hans sidste VM-grandprix.

- Det kan sagtens være mit sidste VM-grandprix lørdag, men det gider jeg sgu ikke tænke på. Så bliver det krampagtigt, og så kan jeg ikke præstere.

- Selvfølgelig ligger tanken i baghovedet, men jeg glæder mig bare til at brænde banen af, siger Nicki Pedersen.

Han skal indhente tre konkurrenter og et forspring på 11 point, for at slutte i top-8. I teorien kan det lade sig gøre, men det er næsten umuligt. Optimismen kan man dog ikke tage fra den 41-årige fynbo.

- Det burde være svært, men jeg er blevet europamester efter at have været otte point efter den førende inden det sidste grandprix. Så alting kan ske, siger Nicki Pedersen.

Han blev verdensmester i 2003, 2007 og 2008, og han er sluttet på VM-podiet yderligere fire gange.

Det er de meritter, der sammen med hans udfarende og billetsælgende personlighed formentlig skal sikre ham VM-ledelsens velsignelse i form af et wildcard til 2019-sæsonen.

Men han vil ikke lefle for at blive i det fineste selskab.

- Jeg kommer ikke til at hænge i telefonen hos de høje herrer og tigge om et wildcard. Hvis de føler, at jeg har gjort det godt, ligesom jeg har gjort det igennem mange år, så er det dem, der ringer til mig. De ved, hvad jeg står for, der er ikke så meget bullshit med mig, siger Nicki Pedersen.

Et oplagt spørgsmål er, om fynboen er motiveret til at fortsætte karrieren, hvis han bliver droppet efter 18 sæsoner som fast VM-kører.

Han har rundet 41 år, han har vundet alt, han har været igennem livstruende styrt, og lægerne har advaret ham om, at brækker han nakken igen, er der ingen garanti for, at han bevarer førligheden.

- Jeg føler ikke, at jeg er færdig. Jeg brænder for at køre speedway. Men jeg ved sgu også, at det er placeringerne i toppen, som gør det sjovt. Det er sgu ikke ligeså sjovt at ligge, hvor jeg ligger lige nu.

- Hvis jeg ikke skal køre VM, skal jeg køre med om europamesterskabet og køre med i ligaerne. Så man kan sagtens stadig have travlt, selv om der ikke er tvivl om, at VM-grandprixserien er toppen af kransekagen.

- Det er der, jeg hører til. Det er der, jeg har givet hr. og fru Jensen mange spændende timer hjemme i stuerne, siger Nicki Pedersen.