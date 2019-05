Nicki Pedersen får wildcard til EM

Den tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen har modtaget et permanent wildcard til dette års EM-serie. Dermed er den 42-årige fynbo også klar ved startstregen, når Vojens Speedway Center lørdag den 10. august afvikler tredje runde Speedway Euro Championship. Det skriver Vojens Speedway Center i en pressemeddelelse.

Nicki Pedersen har tidligere gjort det godt i EM-sammenhæng. Særligt i 2016, hvor han vandt titlen.

- Jeg er glad for at modtage et Wild Card til SEC-Serien. Det betyder meget for mig selv, teamet og ikke mindst for mine sponsorer og samarbejdspartnere. Desuden glæder jeg mig til igen at skulle køre på vores allesammens nationale speedwayarena i Vojens. Jeg håber at se mange på lægterne den 10. august, siger Nicki Pedersen i pressemeddelelsen.

I år har Danmark også den forsvarende europamester og nylige vinder af sæsonens første grand prix i Warszawa, Leon Madsen, som en af favoritterne til den samlede titel. Nicki Pedersen og Leon Madsen får følgeskab af sjællandske Mikkel Michelsen, som har kvalificeret sig med en fjerdeplads fra i fjor, og Michael Jepsen Jensen, der klarede sig igennem fra den afgørende kvalifikation i Ungarn.

Derudover har Anders Thomsen også fået et permanent wildcard til serien. Den 25-årige fynbo var med i kvalifikationen i Ungarn, hvor han var tæt på at sikre sig en billet. Det bliver nu belønnet af den polske arrangør Onesport.

EM-serien indledes i Güstrow i Nordtyskland den 13. juli.