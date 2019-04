Højest overraskende - lad os bare sige det på den måde.

Nicki Pedersen har nemlig meldt sin ankomst til ekstremt stærkt besatte løb på Varde Motor Arena i Outrup lørdag den 20. april kl. 14.00, hvor der skal sættes navne på den håndfuld danskere, som i år skal sendes videre til kvalifikationen til grandprix-serien 2020 og årets EM-serie, hvor der i øvrigt køres en afdeling på Vojens Speedwaycenter den 10. august.

Der er syv billetter på højkant til EM-serien, mens der blot er fire pladser i GP-kvalen at kæmpe om, så der skal virkelig gives gas, og Pedersen bliver virkelig udfordret, da kørere som Niels-Kristian og Leon Madsen, der er faste chauffører i grandprixet i år, holder klar bag startsnoren sammen med Michael Jepsen Jensen, Mikkel Michelsen, Mikkel Bech, Kenneth Bjerre og mange andre profiler.

42-årige Pedersen har ellers tidligere sagt i et stort interview med JydskeVestkysten, at han under ingen omstændigheder skulle ud at køre kvalifikationsløb.

- Jeg har meldt mig til, og så tager jeg den derfra. Jeg er med, men det er ikke ensbetydende med, at jeg skal til at køre grandprix igen. Jeg tager det lidt som det kommer, siger Nicki Pedersen.

Men vi skal ikke afskrive dig endnu?

- Det vil nok være dumt. Jeg føler, at jeg er kommet i gang med sæsonen. Grejet render, og jeg er ved at opbygge et nyt team, så jeg har en stor tro på, at det nok skal blive godt, men lige nu er mit fokus først og fremmest på at gøre det godt rundt omkring i ligaerne. Det andet tager vi senere.

Og fredag aften skal Nicki Pedersen for første gang i sæsonen i aktion for Zielona Gora i den bedste polske liga, hvor han blandt kører på hold med Michael Jepsen. Torun med Niels-Kristian Iversen er første modstander.

- Jeg glæder mig og har en god fornemmelse.