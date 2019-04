Neymar er klar til at træne igen efter to en halv måneds pause

Paris Saint-Germain-stjernen Neymar vender onsdag tilbage til træningen, hvor han skal "testes på banen".

Det oplyser klubben tirsdag.

27-årige Neymar har siddet ude med en fodskade siden 23. januar, hvor han udgik fra en pokalkamp mod Strasbourg. Siden er han blandt andet gået glip af ottendedelsfinalen i Champions League, som PSG tabte til Manchester United.

- Neymars genoptræning efter sin skade går godt, og han vender tilbage til træningen onsdag, hvor der er planlagt test på banen, skriver PSG på Twitter.

- Specialister fra klubben vil udføre en komplet medicinsk og radiologisk undersøgelse om et par uger, tilføjes det.

Paris Saint-Germain håbede, at den brasilianske stjernespiller ville være klar til en potentiel Champions League-kvartfinale senere på måneden, men i stedet led franskmændene et ydmygende exit, da United sensationelt fik vendt et 0-2-nederlag i første kamp.

Neymar kan meget vel gøre comeback i den franske pokalfinale 27. april, hvis PSG slår Nantes i semifinalen onsdag.

Paris Saint-Germains cheftræner, Thomas Tuchel, sagde tidligere tirsdag, at PSG også må undvære Edinson Cavani, Angel Di Maria og Thomas Meunier mod Nantes.

I sidste sæson missede Neymar tre måneder, da han skadede samme fod. Dengang krævede det en operation, men det slap han for i denne omgang.

Neymar har i alt spillet 23 kampe og scoret 20 mål i indeværende sæson.