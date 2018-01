New England er klar til Super Bowl efter flot comeback

Jacksonville Jaguars lignede længe en Super Bowl-deltager, men holdet endte med at tabe AFC Conference-finalen til New England Patriots.

På et flot comeback i sidste quarter vandt Patriots med 24-20 og er dermed klar til at forsvare titlen fra sidste år.

Patriots er klar til Super Bowl for tiende gang og kan vinde trofæet for sjette gang i alt og for tredje gang på fire sæsoner.

Danny Amendola blev den store helt med to touchdowns i fjerde quarter.

Stephen Gostkowski gav New England en ventet føring, da han bragte sit hold foran 3-0 med et field goal i første quarter, men i andet quarter vendte Jacksonville kampbilledet.

Først sørgede Marcedes Lewis for et touchdown, og siden fulgte Leonard Fournette op med endnu én. De mulige ekstra point blev også sikret, og pludselig var kampens underdog foran med 14-3.

Med et touchdown for New England medvirkede James White dog til, at føringen skrumpede til 14-10 ved pausen.

Patriots kom dog ikke på tavlen i tredje quarter, hvor Josh Lambo i stedet øgede til 17-10 på et field goal for Jacksonville.

Da Lambo indledte fjerde og sidste quarter med endnu et field goal til 20-10, var Jacksonville for alvor på vinderkurs.

Men så steppede stjernequarterbacken Tom Brady op. Han satte holdkammeraten Danny Amendola op til et touchdown, og med et ekstra point efterfølgende var der reduceret til 17-20.

New England havde initiativet i kampens slutning, og med endnu et touchdown med knap tre minutter tilbage af Danny Amendola tippede sejren over til New England.

Modstanderen i Super Bowl bliver Philadelphia Eagles eller Minnesota Vikings. De tørner sammen senere natten til mandag dansk tid.

Super Bowl spilles 4. februar.