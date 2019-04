Nervepirrende håndboldliga: Gys til sidste runde

SønderjyskE skal have point

I Gråkjær Arena i Holstebro skal SønderjyskE have point for at snuppe en billet til slutspillet. Og så skal sønderjyderne samtidig sætte sin lid til, at GOG tager point fra Ribe-Esbjerg hjemme på Fyn.

- Vi er jo ikke herre over, hvordan det går i kampen i Gudme, men er vi ikke i stand til at få et point eller vinde i Holstebro, så er det også fuldstændig ligegyldigt, siger cheftræner Kasper Christensen.

Og når Kasper Christensen så siger, at hans hold ikke behøver at skele til at andre hold, så er det ikke helt korrekt. Der kan opstå en situation mod slutningen af kampen, hvor SønderjyskE kan overveje, om de skal gå benhårdt efter en sejr eller sikre sig det ene point, der kan være nok, hvis Ribe-Esbjerg taber.

- Der sidder sikkert nogen bag bænken, som har en telefon på sig. Hvis vi skulle stå i en situation, hvor vi har uafgjort med 15 sekunder igen, og der er en timeout, så ville det være dumt ikke at se, om vi kan bruge et point til noget, eller om vi skal gå efter at afgøre kampen. Så på den måde tror jeg ikke, det bliver nogen stor udfordring lige at finde ud af, hvad der står. Men det er ikke noget, vi har tænkt over, og det er ikke noget, vi gør noget ud af. Vi kommer til at have et benhårdt fokus på det, som vi kan gøre noget ved, fastslår træneren, der stadig må undvære både playmaker Chris Jørgensen og højrefløjen Christian Jensen.

TTH Holstebro er uden højrebacken Peter Balling og den stærke stregspiller, Vignir Svavarsson.

- Det kan godt blive en kamp på ressourcer, for der er ingen tvivl om, TTH også er lidt ramt, men ellers synes jeg, at det som vi tabte til i den første kamp og det, der er x-faktoren ved TTH, er deres kontrafase særligt med deres to fløje i spidsen, men også den måde, de løber på som hold. Det, tror jeg, bliver nøglen og i den del ser jeg dem ikke som svækket. Det er lige så frygtindgydende, som det plejer at være, mener Kasper Christensen.

Han må ikke belønne sin trænerkollega i GOG med hverken fadøl eller penge til fynboernes bødekasse, men han bliver næppe straffet for at give Nicolei Krickau et venskabeligt klap på skulderen næste gang, de ses, såfremt GOG slår Ribe-Esbjerg.

- Jeg kan give ham et tak, hvis det er, men nu kræver det, at vi selv vinder vores kamp, og det er en stor nok opgave i sig selv.