Nedtur i Ungarn: Team Esbjerg taber finalen

Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg måtte kigge langt efter en guldtriumf i EHF Cuppen lørdag.

Her var danskerne på besøg hos ungarske Siofok, efter at det første opgør endte 21-21.

Ungarerne var dog for stor en mundfuld på udebane for Esbjerg, og Siofok sikrede sig titlen, da returkampen blev vundet 26-21.

Dermed er TTH Holstebro stadig det seneste danske hold til at vinde EHF Cuppen, hvilket klubben gjorde i 2015.

Estavana Polman leverede ellers varen fra start med Esbjergs tre første scoringer til 3-1-føring til det danske hold, men Siofok fik udlignet til 3-3 efter seks minutter.

Polman var toneangivende i kampens indledning for Esbjerg, som dog med fem minutter igen af første halvleg var bagud, og i løbet af anden halvleg så man ikke nok til hollænderen.

Sanna Solberg reducerede dog til 9-11 for Esbjerg, som i det første opgør i Danmark formåede både at være foran og bagud med fire mål.

Netop fire mål var Esbjerg bagud med efter 27 minutter, da Siofok bragte sig foran 13-9 og gik til pausen foran 14-10, men med det første opgør i baghovedet kunne Esbjerg-spillerne trods alt bevare håbet om at vende tingene i anden halvleg.

Da den var ni minutter gammel var Team Esbjerg bagud 14-17, men Andrea Kobetic øgede til 18-14 for ungarerne, som også øgede føringen til både fem og seks mål.

Bagud 14-20 med et kvarter igen skulle Esbjerg-spillerne diske op med noget af en kraftanstrengelse for at sikre sig titlen.

I stedet blev det hele sværere for gæsterne, og Siofok bragte sig foran 22-14.

Med syv minutter igen lød ungarernes føring på 23-16, men to minutter senere var forspringet reduceret til fem mål efter Marit Jacobsens to scoringer.

Marit Jacobsen reducerede yderligere til 19-23 med lidt over tre minutter igen, men Esbjerg kom aldrig tæt på at skabe spænding til sidst.