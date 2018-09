SPEEDWAY: Det begyndte egentlig meget godt for Nicki Pedersen og grandprix-reserve Niels-Kristian Iversen, da de lørdag aften kørte i Krsko i Slovenien.

Iversen åbnede med en heatsejr, mens Pedersen kørte sig til en andenplads. Derefter gik det dog stille og roligt ned ad bakke for de to danskere, der dog begge havde chancen for at køre sig i en semifinale med et enkelt heat tilbage.

Men Nicki Pedersen scorede et stort rundt nul til sidst, mens Niels-Kristian Iversen blot scorede et enkelt point.

Det betød, at Pedersen og Iversen endte på beskedne syv og fem point - og så var det godnat allerede inden der skulle køres semifinale og finale.

Niels-Kristian Iversen har sikret sig en plads i grandprix-feltet 2019, mens Nicki Pedersen kæmper for at slutte i top otte, der udløser en GP-billet til næste sæson.

Men det kan efterhånden blive meget svært for Pedersen, der måske igen skal håbe på at blive tildelt et wildcard. Der er to GP-runder igen i denne sæson og lige nu har Nicki Pedersen hele 11 op til Jason Doyle på ottendepladsen.

Lørdagens grandprix i Krsko blev vundet af polske Patryk Dudek, australske Jason Doyle og amerikanske Greg Hancock.

Britiske Tai Woffinden, der havde en skidt aften i Slovenien og missede semifnalen, fører fortsat kampen om den individuelle VM-titel.

Woffinden har 108 point, men polske Bartosz Zmarkzlik er rykket tættere på og er nu kun ni point bagefter.

Næste grandprix køres i tyske Teterow lørdag den 22. september. Den aften er der brug for dansk oprejsning efter den fæle skuffelse i Slovenien.