Nedtrykt forward så dansk ishockeytriumf i tv uden lyd

Morten Poulsen har det svært som VM-tilskuer. Han kunne ikke holde ud at være i Boxen under åbningskampen.

I de syv sidste VM-turneringer på stribe har han knoklet løs i sin sædvanlige uortodokse stil. Men akkurat i år, hvor VM spilles i hans hjemby, Herning, må Morten Poulsen foreløbig finde sig i en rolle som tilskuer.

En del af den danske trup, men så alligevel slet ikke.

Han er en af de fem spillere, der er standby og håber på at blive skrevet ind i turneringen. Og Poulsen lægger ikke skjul på, at rollen som reserve har været vanskelig at håndtere.

Så vanskelig, at han ikke kunne holde ud at være i Boxen, da hans holdkammerater fik en oplevelse for livet med triumfen i åbningskampen mod Tyskland.

- Det øjeblik havde jeg set frem til i mange år. Det var meget svært følelsesmæssigt. Jeg kunne faktisk ikke gå ind i hallen, så jeg sad og så kampen på tv i omklædningsrummet uden lyd.

- Bare det at komme til hallen og se drengene gå ud til opvarmning. Det var et hårdt øjeblik, siger Morten Poulsen.

Så mens det danske landshold i en øredøvende larm besejrede Tyskland efter straffeslag, sad den frasorterede forward i stilhed i et tomt omklædningsrum.

- Jeg kunne ikke høre larmen inde fra Boxen, men jeg kunne godt fornemme, at der var gang i den. Det var svært ikke at være med, når man så gerne ville, siger Poulsen.

Den nu 29-årige herningenser fik VM-debut tilbage i 2011 og har siden været en fast del af de danske VM-hold.

Det var ham, der styrede en meget vigtig 2-2-udligning ind i en kamp mod Letland på vej mod kvartfinalen i 2016.

Og han leverede endnu en vigtig træffer i Köln sidste år, da Danmark besejrede Tyskland foran et rødglødende hjemmepublikum.

Derfor gør det også ondt at være sorteret fra netop i år.

- Man slås lidt med sig selv. Noget i mig siger: For fanden, jeg vil være med her for enhver pris, hvorfor kan jeg ikke få lov? Men så er der noget i mig, der siger, at jeg skal tænke mere konstruktivt og være den gode fyr.

- Forhåbentlig bliver jeg inviteret med til festen på et tidspunkt. Nu er der brug for tålmodighed, og forhåbentlig giver de mig chancen, siger Morten Poulsen.

Fra sidelinjen har han kunnet se, at tre pladser stadig står åbne til markspillere i VM-truppen.

I landsholdets sportslige ledelse vil man sikre, at der er plads til eventuelle forstærkninger fra NHL, hvis danske landsholdsemner skulle blive slået ud af slutspillet i Nordamerika.

- Jeg forstår det vel godt. Og jeg forstår godt det spil, der kører. Men jeg håber for alt i verden, at jeg kommer til at spille i Boxen, for det er et sted, jeg kommer til at se på i mange år efter denne turnering.

- Jeg vil hellere have nogle gode oplevelser at huske tilbage på, frem for at huske dengang jeg bare sad inde i Messehallen på en cykel, mens Danmark spillede, lyder det fra Morten Poulsen.