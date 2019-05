Nedrykningsgyser: Håndboldkæmpen nægtede at dø

HÅNDBOLD: KIF Kolding er også i ligaen i den kommende sæson. Danmarks mest vindende håndboldklub var på randen af nedrykning, men rejste sig og slog flot kæmpende TM Tønder med 33-28.

KIF fik som i Tønder en god start. To hurtige mål fra Kasper Irming og Alexander Morsten, og så skulle gæsternes nervesystem stå sin prøve. Der var Europa Cup-stemning i Kolding, og det har i klubbens velmagtsdage båret holdet frem til sejre over nogle af de bedste klubber.

TMT-fløj Hans Martin Asmussen brændte og brændte i tirsdags, men fredag aften var han sikker, da han fik sin første mulighed.

Dommerne måtte ud at se tv-billeder allerede efter seks minutter, da Olafur Gustafsson havde albuen hævet i en tackling. Islændingen slap med to minutters udvisning. Vigtigt for KIF. Gustafssons betydning for holdet kan ikke overvurderes.

I tirsdags lod TMT sig ryste af KIF-målmand Anders Petersen, der efter otte minutter havde seks redninger på seks forsøg. På samme tidspunkt i fredagens kamp havde han reddet én ud af fem. Det var det skud, Rolf Ravn sendte direkte i ansigtet på ham. Det satte Petersen i gang.

KIF fik sit forsvar stablet på benene og stak lidt af til en føring på 9-6. Så tog TMT-træner Torben Sørensen timeout. Måske blev kortet smidt, efter KIF stjal bolden, så KIF-træner Lars Rasmussen blev hidsig. Sparringspartneren Lasse Boesen dunkede ham grinende i brystet et par gange, hvorefter han gav ham en krammer. Han ville ikke have en udvisning for brok. Han vil om nogen ikke have KIF til at rykke ned. Det er ikke bare Koldings KIF. Det er også Boesens KIF.

KIF kom også foran 10-6, og førnævnte Hans Martin Asmussen sendte et forsøg fra fløjen forbi mål, og dernæst reddede Anders Petersen et straffekast fra ham. Anders Petersen var over et par kampe godt i gang med at redde den klub, han har vundet danske mesterskaber med, og som han vendte tilbage til i sommer, selv om han egentlig havde indstillet karrieren.

Kampen så ud til at være så godt som lukket, da den nybagte svenske landsholdsspiller, Alexander Morsten, bragte KIF foran 20-15. Men Tønder fightede sig tilbage.

Kasper Irming havde været KIF's bedste offensive mand, men han blev også dyr med en række fejl i den periode, hvor gæsterne kom foran 22-21.

Da hjemmeholdet var allermest presset åbnede Martin Mauer Larsen døren til KIF-tilhængernes hjertekammer med flere gode sekvenser. Lad os bare konstatere, at døren bandt i de første mange måneder af hans KIF-tid. Bagspilleren må have købt al tilgængelig WD40 i byens byggemarkeder, for han fik smurt døren godt og grundigt. Et yderst velvalgt tidspunkt at spille sit bedste kvarter i KIF-trøjen.

Hvem og hvad der er tilbage i KIF står lidt hen i det uvisse, men sikkert er det, at kampen blev den sidste i KIF-trøjen for Cyril Viudes. Denne franske kæmpe, der kom til Kolding for otte år siden, rejser hjem med hustru og to børn efter en bemærkelsesværdig karriere i dansk håndbold. Det er ekstraordinært, at en ikke-nordisk spiller bliver hængende så længe i Danmark. Men Viudes bed sig fast i en stjernebesat trup og vandt to danske mesterskaber, og da stjernerne forsvandt, blev franskmanden hængende, og han slutter KIF-karrieren som anfører. Viudes spillede sin kamp nummer 353. Det er ganske få KIF-koryfæer som Bo Spellerberg, Boris Schnuchel og H.P. Munk Andersen, der overgår det.

Viudes og de øvrige KIF'ere vil blive husket for en forfærdelig sæson, men de vil først og fremmest blive husket som de spillere, der sikrede klubbens ligaeksistens til allersidst.