Nedrykning og slutspil: Sådan er situationen for de tre håndboldhold i JV-land

SIDSTE RUNDE: Lørdag eftermiddag spilles sidste runde af grundspillet i herrernes håndboldliga. For tre hold står og falder sæsonen med den 26. og afgørende spillerunde. KIF Kolding kan rykke direkte ud, mens Ribe-Esbjerg og SønderjyskE kæmper om den ottende og sidste plads i slutspillet. JydskeVestkysten giver her et overblik over, hvad der er på spil for de tre syddanske klubber.

KIF Kolding Danmarks mest vindende håndboldklub kan lørdag eftermiddag rykke ud af den bedste danske række, som holdet har været en del af siden 1984. Hvis KIF taber i Aalborg, og bundproppen TMS Ringsted samtidig skaber en sensation og vinder i Skjern, rykker KIF ned. Et point er nok for Kolding-holdet, der i så fald har udsigt til nedrykningsspil.

Ribe-Esbjerg Den ambitiøse vestjyske klub kan med en sejr ude over GOG sikre en plads i slutspillet. Ribe-Esbjerg ligger nummer otte - et point foran SønderjyskE, der er bedre indbyrdes på grund af bedre målscore. Ribe-Esbjerg skal derfor have flere point eller samme pointantal som SønderjyskE i sidste runde for at ende som nummer otte.

SønderjyskE SønderjyskE skal have point med fra udekampen mod TTH Holstebro for at hoppe op på en ottendeplads og komme med i slutspillet. Sønderjyderne er et point efter Ribe-Esbjerg, men er bedre indbyrdes på målscoren. SønderjyskE skal derfor have et point mere end Ribe-Esbjerg i sidste spillerunde, så en sejr er ikke nok, hvis vestjydernes også vinder sin kamp i GOG.