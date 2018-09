Nederlag til oprykkere: Det kan snart ikke blive værre for Ribe-Esbjerg HH

HÅNDBOLD - JV I LEMVIG: Nedturen fortsætter i den grad for Ribe-Esbjerg HH, der mandag aften ramte et nyt lavpunkt.

Ribe-Esbjerg HH tabte på udebane med 33-28 (18-12) til de upåagtede oprykkerne fra Lemvig-Thyborøn, der dermed fik deres første sejr i denne sæson.

Det var det fjerde liga-nederlag i træk til cheftræner Lars Walther & Co., der dermed er placeret i den helt tunge ende af ligaen med sølle to point for fem kampe.

Lemvig-Thyborøn førte hele vejen igennem og var undervejs foran med hele otte mål. Dermed var deres sejr fuldt fortjent mod et rigtig dårligt spillende Ribe-Esbjerg-hold.

Lidt senere får du reportage og kommentarer til kampen her på www.jv.dk.