Nederlag i Slangerup: Holsted er under pres før returmødet

De suveræne vindere af grundserien tabte den første af de to matcher om retten til at afvikle superfinalen til Slangerup, der på egen bane vandt med 47-40. Kenneth Bjerre var med i stedet for Nicki Pedersen, men det var bestemt ikke nogen succes.

- Selvfølgelig tror jeg på, at vi kan vende det på vores hjemmebane. Gjorde jeg ikke det, kunne vi jo lige så godt lade være med at stille op. Holsted-holdleder Lars Munkedal & Co. har fortsat chancen for at få den altafgørende superfinale til Moldow Speedway Arena, men udgangspunktet er ikke det bedste efter onsdagens nederlag på 47-40 i Slangerup. - Vi har egentlig været godt kørende gennem hele sæsonen, men denne her match var ikke noget at prale af. Det må vi erkende. Det virkede som om, at vores held var brugt op, sagde Munkedal, der endvidere beretterede om yderst kritisable baneforhold i Slangerup. - Det var lige som i gamle dage i Slangerup, og den slags klæder bare ikke sporten. På et tidspunkt ville 10 af de 12 kørere helst ikke fortsætte, så jeg vil bare sige, at det var under al kritik - og det tror jeg sådan set, at alle var rørende enige om.

En ordentlig bane Holsted var uden Nicki Pedersen, der i søndags var impliceret i et slemt styrt i en polsk ligamatch. Kenneth Bjerre var med i stedet for den tidligere verdensmester, men Bjerre kunne slet ikke få tingene til at fungere. - Nej, det var ikke ret godt. Han lavede bare fire point, og det er selvfølgelig alt for lidt af en rutineret A-kører, men vi kommer stærkt igen. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. På onsdag i Holsted ved vi, at vi får en ordentlig bane at køre ræs på. Det kan vi godt vende til vores fordel, men det er klart, at det kommer til at kræve en toppræstation af alle vores kørere, understreger Lars Munkedal. Holsted-topscorer i Slangerup blev Rasmus Jensen med 12 point.