Søndag aften debuterer Danmark i landsholdsturneringen Nations League, men de danske spillere har ikke sat sig ind i detaljerne omkring den lettere komplicerede struktur i turneringen.

De er dog med på, at man via gode præstationer i Nations League har mulighed for at kvalificere sig til EM i 2020, hvis den normale kvalifikationsvej skulle glippe.

- Det er godt spørgsmål, indleder Simon Kjær, da han bliver spurgt om sit syn på den nye landsholdsturnering.

- Vi vil gå ind til alle kampe i turneringen på samme måde, for der er en mulighed for at kvalificere sig til EM via turneringen, og det er en chance, vi skal tage.

- Vi skal tage kampene 100 procent seriøst som altid og forsøge at vinde hver kamp. Så må vi se, om vi kan klare det, siger Simon Kjær.

Danmark er i Nations League-gruppe med Irland og Wales. Vinder Danmark gruppen, er landsholdet som minimum sikret at være blandt fire hold, som kæmper om én EM-billet, såfremt den normale EM-kvalifikation via et gruppespil i 2019 skulle glippe.

Eventuelle Nations League-playoffkampe om en EM-billet skal dog først spilles i 2020 - altså næsten halvandet år efter Nations League-gruppespillet.

Det finder Nicolai Boilesen en anelse besynderligt.

- Det er lidt sjovt, at man kan sikre en livline før EM-kvalifikationen. Jeg ved ikke helt, hvad grunden er til, at Uefa har indført den her turnering, men vi kan jo ikke være kede af, at vi får mulighed for at skaffe os en ekstra livline.

- Men for at være helt ærlig er det ikke sådan, at jeg ved alt om Nations League. Jeg ved, at kampene betyder mere end venskabskampe, og det er altid federe at spille, når der er point på spil, siger Boilesen.

Også Lasse Schöne undviger at gå i detaljer omkring Nations League. Han fokuserer bare på at vinde kampene.

- Hvis vi vil have noget ud af den her turnering, så skal vi slå Irland og Wales. Så jeg er helt med på, at Nations League-kampene er vigtige, siger Schöne.