Næsten alle mand er klar: Glen Riddersholm har et luksusproblem

SønderjyskE-træner Glen Riddersholm kan til kampen mod Vejle Boldklub vælge og vrage blandt næsten alle spillere. Han forventer, at søndagens modstander kommer med en offensiv tilgang.

- På mange måder er det en rigtig god ting, men det er også en ting truppen skal lære. Der er spillere, der egentlig har fortjent at få mere spilletid. Men det skaber konkurrence, og hvis vi kan bruge det korrekt, kan vi spille med mange ansigter.

Han foregiver dog ikke, at det er negativt at kunne vælge og vrage blandt friske, formstærke spillere.

- Det er et luksusproblem. Det er en mental udfordring for nogle spillere, der ikke har været vant til at være udfordrede på deres positioner. Det arbejder vi meget på, for der er flere, der bliver skuffede end glade, siger Glen Riddersholm.

SønderjyskE: Der var trængsel på træningsbanen ved Haderslev Idrætscenter fredag. I SønderjyskE's 11-mod-11 spil på to mål var to spillere i overskud, så der måtte skiftes ud løbende.

En presset modstander

Glen Riddersholm tilbragte mandag aften i Aarhus, hvor han så AGF og Vejle spille 2-2.

Han forventer, at den nye træner i nedrykningsspillet kommer til at spille med en mere fast stamme, end Vejle har haft for vane.

- Det har været en lidt ubekendt faktor i superligaen, for du har aldrig rigtig vidst, hvem de spillede med. Mange af deres spillere føler man ikke, man har et helt indgående kendskab til. Derfor er de nogle gange lidt uforudsigelige at møde.

- Skal jeg gætte, så tror jeg, at træneren kører med en fast stamme for at få spillet noget sammen.

SønderjyskE-træneren forventer, at Vejle ønsker at tage initiativet i kampen.

- Det virker til, at de gerne vil tage initiativet på bolden. De spiltyper, der er valgt, fortæller mig, at de kommer med en offensiv tilgange til spillet, siger han.

- Det er en god modstander, som jeg også mener, var det bedste hold i mandagens kamp.

Og så forventer han, at Vejle kommer frem ad banen.

- Vejle er presset og forceret til at skulle åbne sig mere, end da vi mødte dem i februar. De kan kun bruge ét resultat, mens vi kan bruge to ud af de tre mulige.