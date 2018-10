Trods fredagens 0-2-nederlag ser Nadia Nadim muligheder for at ramme Holland i tirsdagens returkamp i Viborg.

Det danske kvindelandshold i fodbold får svært ved at kvalificere sig til næste års VM i Frankrig.

Fredag aften tabte Nadia Nadim og holdkammeraterne med 0-2 på udebane til Holland, og derfor skal Danmark på tirsdag levere et comeback af de større i returkampen i Viborg.

- Det kan godt lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre, men det er bare svært lige nu, siger Nadim til DR Sporten.

Hun peger på, at danskerne minimum skal score to gange mod de hollandske europamestre og holde de offensivt stærke modstandere fra scoring blot for at fremtvinge en straffesparkskonkurrence.

I fredagens opgør fik hollænderne scoret to gange før pausen. Nadim mener, at Danmark i anden halvleg fik vist, at holdet kan udfordre europamestrene.

- Vi var bedre til at holde fast i bolden, og når vi formår det, og vores midtbane kan komme med frem, så er der masser af plads til at spille bolden rundt.

- Det formåede vi ikke i første halvleg. Vi var måske for langt væk fra hinanden. Så blev det enkeltmandspræstationer, og så er det svært, siger angriberen.

Skulle det lykkes at slå Holland over to kampe, så venter yderligere to kampe mod enten Belgien eller Schweiz i VM-playoffturneringen.

Blot et enkelt hold fra playoffturneringen kvalificerer sig til VM i 2019.