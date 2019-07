Nadia Nadim forlænger med Paris Saint-Germain

Nadia Nadim tager et år mere i Frankrigs hovedstad.

Tirsdag meddeler fodboldklubben Paris Saint-Germain på sin hjemmeside, at den danske stjernespiller har fået forlænget sin kontrakt, så den nu løber frem til sommeren 2020.

- Jeg er glad for at kunne annoncere, at jeg har forlænget min kontrakt med Paris Saint-Germain, skriver Nadia Nadim på sin twitterprofil.

- Jeg er spændt på at arbejde videre med disse fantastiske mennesker for at nå vores mål.

Den 31-årige angriber kom til Paris Saint-Germain i starten af januar på en seks måneder lang kontrakt. Hun har tidligere blandt andre tørnet ud for Manchester City, amerikanske Portland Thorns FC og Fortuna Hjørring.

På det danske landshold er det blevet til 88 optrædener, hvori hun har scoret 30 mål.

Nadia Nadim har siden ankomsten til PSG spillet otte kampe for den franske klub og lavet tre mål.

PSG sluttede i den forgangne sæson på andenpladsen i den franske liga efter altdominerende Lyon, der har taget guldmedaljerne 13 år i træk.