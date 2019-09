Med cifrene 6-4, 7-5, 6-2 slog Rafael Nadal sikkert 20.-seedede argentinske Diego Schwartzman ved US Open.

Den spanske tennisspiller Rafael Nadal spiller sig sikkert i semifinalen ved US Open.

Det sker med en sejr i tre sæt over 20.-seedede argentinske Diego Schwartzman.

Med cifrene 6-4, 7-5, 6-2 var der aldrig rigtig spænding om udfaldet i kampen, der varede to timer og 46 minutter.

Det lignede en hurtig afklapsning af argentineren, der hurtigt kom bagud 0-4 i første sæt. Men med to brud fik Schwartzman kæmpet sig tilbage til 4-4, inden Nadal lukkede af med to partier i træk.

Andet sæt lignede til forveksling første sæt, da Nadal kom foran 5-1. Igen viste argentineren, at det ikke var tilfældigt, at han havde spillet sig frem til kvartfinalen, og vandt fire partier i træk og udlignede til 5-5.

Men igen skruede Nadal lige en anelse op for tempoet og nuppede to partier i træk og dermed andet sæt.

Diego Schwartzman fik aldrig presset Nadal nok på sin førsteserv og vandt kun 58 procent af pointene på førsteserven. Nadal vandt modsat 70 procent af pointene på sine førsteserver.

I tredje sæt kunne Schwartzman kun følge med til 2-2, hvorefter Nadal tog fire partier i træk og dermed sejren.

- Det var en stor udfordring, især efter de første to sæt, hvor jeg førte 4-0 og 5-1 og blev breaket to gange i træk.

- Jeg er så glad for, at jeg accepterede situationen og blev ved, siger Nadal efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Schwartzman kaldte efter kampen Nadal for "en løve".

- Han er som en løve midt i junglen, han er en fighter, siger han.

Rafael Nadal skal i semifinalen møde italienske Matteo Berrettini, der i sin kvartfinale slog franske Gaël Monfils i en dramatisk kamp i fem sæt med cifrene 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6.

Det bliver første gang, at de to mødes. Den 23-årige italiener ligger nummer 25 på verdensranglisten, hvor Rafael Nadal er nummer to efter serberen Novak Djokovic. Serberen måtte trække sig i fjerde runde i turneringen med en skade.

I den anden semifinale mødes femteseedede, 23-årige Daniil Medvedev fra Rusland og den useedede bulgarer Grigor Dimitrov, der højst overraskende slog Roger Federer ud i kvartfinalen i en medrivende kamp i fem sæt.