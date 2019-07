Nadal savner US Open-duel mod rivalen Federer

Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal ser frem til endnu en duel i rivaliseringen mod schweiziske Roger Federer ved grand slam-turneringen Wimbledon.

Fredagens kamp i semifinalen bliver den første på Wimbledons græs mellem de to levende legender siden finalen i 2008.

Finalen for 11 år siden kaldes af mange iagttagere for episk og måske den bedste grand slam-finale nogensinde. Den blev vundet af Nadal, som vandt kampen dengang med 9-7 i femte og afgørende sæt.

Det bliver det 40. møde mellem 33-årige Nadal og 37-årige Federer og deres fjerde i Wimbledon. Federer vandt finalerne mod Nadal i 2006 og 2007, mens Nadal altså fik revanche i 2008.

Ved French Open har de mødt hinanden seks gange, mens de fire gange har stået over for hinanden ved Australian Open. Faktisk er US Open den eneste grand slam-turnering, hvor Nadal og Federer aldrig har mødt hinanden.

Det ærgrer Nadal.

- Vi har spillet en masse gode kampe. I Wimbledon har vi spillet to fantastiske finaler. I 2007 og 2008.

- Det var to emotionelle kampe. Personligt var 2008-finalen lidt mere emotionel for mig. Men jeg sætter pris på det faktum, at jeg var en del af 2007-finalen, siger Nadal ifølge AFP.

- Vi har spillet en masse gode kampe rundt omkring i verden. Kun i New York har vi ikke mødt hinanden. Det er den eneste dårlige nyhed, siger han.

Det er ganske imponerende, at duoen aldrig har mødt hinanden ved US Open i New York foran 24.000 tilskuere på det gigantiske Arthur Ashe Stadium.

Federer har vundet US Open fem gange, mens Nadal har vundet årets sidste grand slam-turnering tre gange.

I indbyrdes kampe fører Nadal med 24-15. Det seneste møde fandt sted i semifinalen ved French Open tidligere på sommeren. Her vandt gruskongen Nadal med 3-0 i sæt på vej mod sin 12. titel i Paris.

Den anden Wimbledon-semifinale er mellem verdensetteren Novak Djokovic og spanske Roberto Bautista Agut.