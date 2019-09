Nadal overvandt sættab og er i kvartfinalen ved US Open

Med cifrene 6-3, 3-6, 6-1, 6-2 vandt Nadal komfortabelt over vinderen af US Open i 2014, Marin Cilic.

Den spanske tennisspiller Rafael Nadal er videre til kvartfinalen i US Open efter en sejr over kroatiske Marin Cilic.

I fire sæt med cifrene 6-3, 3-6, 6-1, 6-2 vandt Nadal trods et sættab komfortabelt over den kroatiske vinder af US Open i 2014 på verdens største tennisstadion, Arthur Ashe Stadium i New York.

Cilic' 40 uprovokerede fejl mod Nadals 26 blev dyre for kroaten, der de seneste tre år ikke er nået længere end kvartfinalen i turneringen.

Rafael Nadal, der ligger nummer to på verdensranglisten, kan med en sejr i hele turneringen vinde sin 19. grand slam-turneringssejr og fjerde triumf ved US Open. Den seneste sejr i US Open var i 2017.

I kvartfinalen skal Nadal op imod argentinske Diego Schwartzman, der ligger nummer 21 på verdensranglisten.

Schwartzman slog overraskende den sjetteseedede tysker Alexander Zverev ud i fjerde runde.

Verdensetter og forsvarende vinder af US Open Novak Djokovic er allerede ude af årets turnering, efter at serberen måtte trække sig med en skade i fjerde runde.

Derfor er Nadals største konkurrent til sejren nu den mangeårige rival schweizeren Roger Federer.

Sidst de to mødtes var i semifinalen ved Wimbledon, hvor Federer vandt i fire sæt.

De to rivaler kan først mødes i finalen ved US Open. Sker det, vil det være første gang, at de mødes i US Open.

Federer spiller mod den useedede, 28-årige Grigor Dimitrov fra Bulgarien i kvartfinalen.