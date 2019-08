Nadal og Federer går sammen ind i tennispolitik

To af de helt store tennisstjerner går nu sammen ind i politik i sporten.

Rafael Nadal og Roger Federer træder begge ind i spillerrådet ATP Player Council.

Det bekræftede Nadal, efter at spanieren havde vundet 6-3, 6-4 over Guido Pella i ATP-turneringen i Montreal og nået frem til kvartfinalen natten til fredag dansk tid.

- Vi besluttede at gå ind i det sammen. Jeg vil ikke være alene. Og han vil ikke være alene.

- Vi kan begge være gode kræfter og en god hjælp for sporten på mange måder - forhåbentlig også på en bedre måde, siger 33-årige Nadal ifølge AFP.

I forvejen sidder Novak Djokovic med i rådet, så de tre store i tennissporten er nu samlet i tennistoppen.

Der har også været en del uro, mens Djokovic har siddet i rådet. Blandt andet var der debat om, hvorvidt Justin Gimelstob skulle sidde i bestyrelsen eller ej.

Gimelstob trak sig efter en voldssag i Los Angeles, men Djokovic har ikke udelukket, at den tidligere amerikanske tennisspiller kunne vende tilbage til sin post.

- Jeg har et godt forhold til Justin, sagde Djokovic under sommerens Wimbledon.

Nadal fortæller, at han sammen med 38-årige Federer kan være med til at få orden i tingene.

- Vi er her for at hjælpe og for at vide lidt mere om, hvad der foregår. Der har været lidt op- og nedture i det seneste år, påpeger Nadal.

Efter Wimbledon trak Robin Haase, Jamie Murray og Sergiy Stakhovsky sig fra spillerrådet i ATP.

Det er to af disse pladser, som Nadal og Federer besætter frem til Wimbledon næste år.