Nadal misser tre matchbolde og taber thriller i Mexico

Rafael Nadal er færdig i ATP-turneringen i Acapulco efter at have misbrugt tre matchbolde mod Nick Kyrgios.

Med en provokerende finger bag øret ud til publikum i mexicanske Acapulco bad Nick Kyrgios om højere tilråb.

Og det fik han. Tilført en del buhen og rasende eder.

Kyrgios havde lige reddet tre matchbolde og besejret Rafael Nadal med 3-6, 7-6, 7-6 i anden runde ved ATP-turneringen Acapulco International.

Og det var ikke lige populært hos alle blandt publikum. Undervejs havde en højlydt og irriteret Kyrgios også bedt nogle af tilskuerne om at holde kæft.

Det lignede ellers længe et nederlag for Kyrgios, som var igennem hele følelsesregisteret i løbet af kampen.

Efter at have tabt først sæt bad australieren om at få træneren på banen, fordi han følte sig syg. Men han ville spille videre af frygt for, at medierne ville "blæse det op", hvis han trak sig.

I andet sæt var Kyrgios forvandlet og spillede pludselig langt bedre.

På et tidspunkt blev der larmet mellem Nadals første- og andenserv, og det fik spanieren til at anmode om stilhed.

Det var her, at Kyrgios på sin lidt mere kontante facon og med bandeord bad publikum om at holde kæft, hvilket dommeren takserede til en advarsel.

Kyrgios vandt andet sæt, og så skulle verdens nummer 72 ud i et tredje og afgørende sæt mod topseedede Nadal, der er nummer to i verden.

Igen bad Kyrgios om trænerhjælp, denne gang var det en øm ryg, der voldte problemer.

Trods de fysiske problemer lykkedes det Kyrgios at redde ni ud af ti breakbolde i løbet af kampen, og generelt havde Nadal svært ved at udnytte sine muligheder.

Nadal var foran 6-3 i afgørende tiebreak i tredje sæt, men magtede ikke at udnytte en eneste af de tre matchbolde.

På klassisk Kyrgios-manér reddede australieren den første matchbold med en stopbold. Dernæst ramte han heldigt netkanten på en volley og reducerede til 5-6.

Og Nadal missede efterfølgende et baghåndsslag op ad linjen med få centimeter, og så stod det 6-6.

På chokerende vis leverede Nadal dernæst en dobbeltfejl, og foran 7-6 svigtede Kyrgios' stærke serv ikke, og sejren var en realitet.

Kyrgios trillede rundt på hardcourt-underlaget i jubel efter en dramatisk kamp, der varede over tre timer.

I kvartfinalen skal Kyrgios møde Stan Wawrinka fra Schweiz.