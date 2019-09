Nadal: Finale var en af mine mest følelsesladede kampe hidtil

Trods en lang karriere rangerer dette års US Open helt i toppen for Nadal. Medvedev har en stor del af æren.

Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal måtte igennem en af de hårdeste kampe i sin karriere for at slå russiske Daniil Medvedev i US Open-finalen.

Det fortæller Nadal ifølge nyhedsbureauet Reuters banen efter kampen.

Kampen bølgede frem og tilbage, og den 23-årige russer var tæt på at levere mirakelcomebacket mod den langt mere erfarne spanier.

- Det var en fantastisk finale, siger spanieren efter kampen ifølge Reuters.

- Det var, som om jeg havde fat i kampen. Det har været en af de mest følelsesladede aftener i min tenniskarriere.

Nadal roser sin russiske modstander for viljen til at "ændre kampens rytme".

Efter at have tabt de første to sæt så det sort ud for Medvedev, men de næste sæt fik han kæmpet sig tilbage, og først til sidst sejrede Nadal med cifrene 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

Det var spanierens fjerde US Open-titel og 19. grand slam-titel.

- Den her sejr betyder meget, fordi kampen blev så svær og udfordrende, siger Nadal ifølge nyhedsbureauet.

Medvedev, som tidligere i turneringen var kommet på kant med publikum ved at lufte langfingeren mod dem, havde lutter forsonende ord til Arthur Ashe Stadium efter kampen.

- Det er på grund af jeres energi, at jeg er her i finalen. Denne aften vil altid være i mit sind, fordi jeg spillede på tennisverdenens største bane, siger han ifølge AFP.

- I skubbede mig til at forlænge kampen, fordi I ville se mere tennis. Det er på grund af jer, at jeg kæmpede som bare fanden.

For Medvedev glippede chancen for en første grand slam-titel.

Men i fremtiden vil han blive regnet som en stærk udfordrer til sportens gamle garde i form af Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic.