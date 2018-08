NHL-ikonet Stan Mikita er død

Den slovakiskfødte NHL-legende Stan Mikita er død i en alder af 78 år.

Det oplyser klubben Chicago Blackhawks, hvor Mikita tilbragte hele sin professionelle karriere i den bedste nordamerikanske ishockeyliga.

Mikita er indehaver af flere store rekorder hos Chicago Blackhawks, hvor han som 18-årig fik debut i 1959 og spillede frem til 1980.

Med 926 assister har han lavet flest af alle i klubben. Desuden har han med 1467 scoret flest point, og hans 1394 kampe er også klubrekord.

Han er desuden den eneste spiller i NHL-historien, som i samme sæson har vundet Art Ross-prisen for flest point i en sæson, Hart-prisen for at være MVP (mest værdifulde spiller) og Lady Byng-prisen for sin sportsånd.

Det gjorde han endda både i 1967 og 1968.

Højdepunktet i Mikitas karriere fandt dog sted i 1961, da han var med til at sikre Chicago Blackhawks klubbens første Stanley Cup-trofæ i 23 år som vinder af NHL.

Tre år efter sin sidste kamp blev han optaget i NHL's Hall of Fame.

Efter sit karrierestop var Mikita en regelmæssig gæst, når holdet spillede hjemmekampe. Også da han i 2008 blev hyldet før et af Blackhawks' opgør.

- Jeg var stolt over at bære uniformen med dette klublogo i 22 år, sagde Mikita ved den lejlighed.