NHL-dansker scorer forgæves i Ottawa-kollaps

Den danske ishockeyspiller Mikkel Bødker blev natten til søndag dansk tid noteret for sin femte scoring i sæsonen i NHL.

Desværre for Ottawa Senators var det ikke nok til point i nederlaget på 2-5 på udebane mod landsmændene fra Montreal Canadiens.

Danskeren bragte Ottawa på 2-1 midtvejs i anden periode. Holdkammeraten Mark Stone erobrede pucken og serverede den for danskeren, som i fri position kvitterede ved at sende den i mål.

Ved indgangen til tredje periode var Ottawa stadig i front, men så meldte hjemmeholdet fra Montreal sig for alvor ind i opgøret.

Fire scoringer på et kvarter sendte Ottawa til tælling, og gæsterne formåede ikke at svare igen på Montreals dominans.

Efter nederlaget står Ottawa noteret for 32 point for 34 kampe. Montreal, som tidligere har haft Lars Eller i truppen, har syv point flere og har spillet en kamp færre.

Begge hold befinder sig i Eastern Conference.

Det samme gør Frans Nielsen og Detroit Red Wings. Danskeren var i aktion mod sin tidligere klub New York Islanders.

34-årige Nielsen gjorde sig uheldigt bemærket ved at brænde et straffeslag. New York var det skarpeste hold her og trak sig sejrrigt ud af straffeduellen. 4-3 endte det i Islanders favør.

Ishockeymålmanden Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs tabte 3-4 til Florida Panthers efter forlænget spilletid.