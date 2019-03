NHL-dansker scorer for anden kamp i træk

Oliver Bjorkstrand scorede for anden kamp i træk, da Columbus Blue Jackets slog New York Islanders med 4-0 natten til onsdag dansk tid.

Målet faldt i tredje periode, hvor 23-årige Bjorkstrand kom først på den løse puck, som han langt ude fra bankede ind bag Thomas Greiss i New York Islanders-målet til 3-0.

Det var Oliver Bjorkstrands andet mål på blot to dage, efter at landsholdsspilleren scorede i 4-0-sejren over Vancouver Canucks natten til mandag dansk tid.

Columbus Blue Jackets kom foran allerede efter fem minutter og 43 sekunder ved venstre wing Ryan Dzingel.

Efter en målløs anden periode scorede russiske Artemi Panarin til 2-0 efter blot to minutter af tredje periode.

Bjorkstrands mål faldt otte minutter senere, inden Cam Atkinson lukkede kampen til 4-0 med ti minutter tilbage af opgøret.

Blue Jackets har nu kun to point op til Montreal Canadiens og en wild card-plads til slutspillet Stanley Cup.

Canadiens er netop Blue Jackets' og Bjorkstrands modstander i næste kamp.