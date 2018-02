NFL-træner dropper nyt job efter få timer

Josh McDaniels var blevet enig med Indianapolis Colts om at overtage trænertjansen, men sprang fra til sidst.

NFL-klubben Indianapolis Colts regnede endelig med, at de havde fundet klubbens nye hovedtræner, og klubben havde indkaldt til pressemøde onsdag for at præsentere ham.

Tirsdag var klubben nemlig blevet enig om vilkårene for en trænerkontrakt med Josh McDaniels, der i en årrække har været "offensive coordinator" (angrebstræner) hos succesfulde New England Patriots, der søndag tabte i Super Bowl.

Klubben var helt sikker på, at aftalen var i hus og havde derfor allerede skrevet om det på Twitter, men det tweet blev senere slettet.

Sent tirsdag aften lokal tid - få timer efter en mundtlig aftale mellem Josh McDaniels og Indianapolis var indgået - sprang træneren nemlig fra aftalen og ville ikke skrive under på en kontrakt.

- Selv om vi er overraskede og skuffede, vil vi genoptage vores søgen efter en ny hovedtræner omgående og finde en profil, som passer ind i klubben, meddeler Indianapolis Colts.

Den tidligere NFL-stjerne Reggie Wayne, der fra 2001-2014 var en dominerende receiver for Indianapolis, fortæller, at han internt fra klubledelsen har hørt en knap så diplomatisk udlægning af situationen.

- Jeg har snakket med folk i organisationen, og de føler, at de er blevet holdt for nar, siger Reggie Wayne.

Indianapolis er dermed fortsat den eneste NFL-klub, der ikke har træneren på plads inden forberedelserne frem mod den kommende sæson.

Josh McDaniels forventes at forblive i trænerstaben hos New England Patriots, hvor han arbejder under hovedtræner Bill Belichick.

Josh McDaniels var uden succes hovedtræner i Denver Broncos i halvanden sæson fra 2009-2010.

Efter et kort ophold i St. Louis Rams vendte han i 2012 tilbage til New England Patriots, hvor han også var en del af trænerstaben fra 2001-2008.