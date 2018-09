NFL-stjerne skifter hold og underskriver historisk kontrakt

Den 27-årige forsvarsprofil Khalil Mack har lørdag færdiggjort et opsigtsvækkende skifte fra Oakland Raiders til Chicago Bears i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

Det oplyser NFL-journalisten Ian Rapoport ifølge NFL's hjemmeside.

Mack har angiveligt sat sin underskrift på en seksårig kontrakt, der gør ham til den bedst betalte forsvarsspiller i NFL's historie.

141 millioner dollar står han til at tjene i løbet af de seks år. Det inkluderer en bonus på 60 millioner dollar og 90 millioner dollar garanteret. Han har fortsat et år tilbage af den kontrakt, han skrev, da han kom ind i ligaen.

Macks aftale slår den rekord, som Los Angeles Rams-forsvarsstjernen Aaron Donald satte fredag med en ny kontrakt til en værdi af 135 millioner dollar.

Mack, der betragtes som en af de allerbedste forsvarsspillere i NFL, har krævet en ny kontrakt i løbet af sommeren og har derfor ikke deltaget i Raiders' forberedelser op til den forestående sæson.

Og nu har Raiders altså valgt at bytte forsvarsstjernen væk.

Raiders modtager til gengæld Bears' valg i første runde af draften i både 2019 og 2020. Raiders får også Bears' tredjerundevalg i 2020 samt et sjetterundevalg i 2019-draften.

Ud over Khalil Mack sender Raiders et andenrundevalg i 2019 og et betinget femterundevalg i 2019 til Bears.

Det er i draften, at NFL-holdene hvert år kan styrke deres trupper, når de vælger mellem de bedste unge spillere fra college.

Det er usædvanligt, at et NFL-hold skiller sig af med en forsvarsstjerne i sin bedste alder. Alligevel vurderede den nye Raiders-cheftræner, Jon Gruden, altså at det bedste for holdet var at bytte Mack væk.

Khalil Mack blev i forrige sæson kåret som den bedste forsvarsspiller i NFL.

Han har startet samtlige kampe, siden han i 2014 blev taget med det femte valg i første runde af NFL-draften af Oakland Raiders.

I løbet af de 64 kampe er det blandt andet blevet til 40,5 sacks.