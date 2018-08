NFL-dansker er under opsyn efter migræneanfald under træning

Danske Andreas Knappe må formentlig se til fra bænken, når hans hold, Denver Broncos, natten til lørdag spiller sin tredje og næstsidste testkamp forud for den nye sæson i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

Årsagen er, at den 27-årige dansker under træningen i Denver mandag begyndte at vise symptomer på en hjernerystelse.

Det oplyser Broncos' cheftræner, Vance Joseph, natten til onsdag dansk tid.

- Han (Knappe, red.) fik en forsinket migræne under mandagens træning. Det opstod under kampen lørdag. Han er under opsyn og kommer formentlig ikke til at spille i denne uge, siger Joseph til Broncos' hjemmeside.

Allerede mandag forlød det på Twitter, at Knappe var blevet kørt bort fra træningsbanen i Denver.

Knappe har været i aktion de seneste to weekender i Broncos' to første testkampe i den såkaldte preseason, der i alt består af fire kampe.

Den 203 centimeter høje og 147 kilo tunge offensive tackle kæmper i øjeblikket for at sikre sig en plads i Broncos-truppen.

Formår Knappe ikke at blive en del af den endelige 53-mands-trup, der uge efter uge skal kæmpe om sejrene i NFL, så kan han blive indlemmet i klubbens træningstrup, som består af ti spillere.

De ti mand træner med førsteholdet og står på spring til at komme i kamp, hvis det bliver nødvendigt.

Det prøvede Knappe i sidste sæson. Efter at være blevet fritstillet af Atlanta Falcons blev han samlet op af Washington Redskins, hvor han fik en plads i træningstruppen.

To uger senere blev han også fritstillet af Redskins, og derefter gik turen til Indianapolis Colts og siden Denver Broncos.

NFL-sæsonen sparkes i gang natten til fredag den 7. september dansk tid, hvor Super Bowl-mestrene Philadelphia Eagles møder Atlanta Falcons.