NFL-dansker er optimistisk efter debut i Denver Broncos

Andreas Knappe fik fjerde quarter for Denver Broncos mod Minnesota Vikings og tror på sine chancer på holdet.

For anden sæson i træk kæmper danske Andreas Knappe for sit gennembrud i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

27-årige Knappe spillede fjerde quarter for Denver Broncos, da holdet natten til søndag dansk tid pudsede formen af mod Minnesota Vikings som en del af opstarten forud for starten på grundspillet i september.

Den 203 centimeter høje offensive tackle regner med, at han får bidt sig fast i klubben.

- Mine forventninger er, at jeg får en plads på den ene eller anden måde. Jeg kæmper for det hver eneste dag og får god feedback på, hvad jeg laver, siger han til gulklud.dk.

Formår Knappe ikke at blive en del af 53-mandstruppen, der uge efter uge skal kæmpe om sejrene i NFL, kan han blive indlemmet i klubbens træningstrup, som består af ti spillere.

De ti mand træner med førsteholdet og står på spring til at komme i kamp, hvis det bliver nødvendigt.

Det prøvede Knappe i sidste sæson. Efter at være blevet fritstillet af Atlanta Falcons blev han samlet op af Washington Redskins og fik en plads i træningstruppen.

To uger senere blev han også fritstillet af Redskins, og derefter gik turen til Indianapolis Colts og siden Denver Broncos.

Ifølge Broncos' hjemmeside vejer Knappe 147 kilo. Men for at etablere sig i ligaen har Knappe blandt andet arbejdet på styrken i underkroppen, så han kan modstå presset de lynhurtige og brølstærke forsvarsspillere i NFL.

Også mentalt føler han sig bedre rustet i denne sæson.

- Jeg kan mærke, at jeg har en anden ro omkring mig i år, og at jeg kan fokusere bedre på, hvad der skal gøres på en given dag og ikke på andre ting. Også fordi jeg ved, hvad det er, jeg går ind til, siger Knappe.

Knappe får efter alt at dømme flere chancer for at vise sig frem i de tre næste opstartskampe mod Chicago Bears, Washington Redskins og Arizona Cardinals.