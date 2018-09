NBA-stjerne udskyder pension og tager en sæson mere

Basketballstjernen Dwyane Wade spiller endnu en sæson i NBA for Miami Heat.

Den 36-årige stjernes fremtid har peget i retning af pensionen, siden han kom med en kryptisk udmelding i april, da Miami røg ud af slutspillet.

Han har da heller ikke nogen kontrakt for den kommende sæson, men nu er det blot et spørgsmål om en signatur, før han er bundet til Miami i endnu en sæson mod en gage på lidt over 15 millioner kroner.

Det bekræfter Dwyane Wade i en video på sociale medier.

- Jeg har altid gjort tingene på min måde. Uanset om det er gået godt eller dårligt, har jeg gjort tingene på min måde for min familie. Jeg føler, at det rigtige er at spørge, om I vil være med til en sidste dans, en sidste sæson.

- Jeg har givet alt, hvad jeg indeholder, til den her sport, og det har jeg været glad for, og nu vil jeg give det hele en sidste sæson, siger han.

Ifølge nyhedsbureauet AP var Dwyane Wade indtil forrige uge indstillet på, at han skulle på pension, men et sidste forsøg fra Miami-træner Erik Spoelstra fik overtalt Wade til det modsatte.

Siden Dwyane Wade gjorde sit indtog i NBA i 2003, har han været en stor profil som shooting guard. Det har blandt andet udløst en plads på ligaens allstarhold 12 sæsoner i træk (2005-2016).

Tre gange førte han Miami Heat til mesterskabet, inden han i 2016 skiftede til Chicago Bulls.

Her spillede han en enkelt sæson, før han tog en sæson hos Cleveland Cavaliers. I februar blev han handlet tilbage til Miami, og her fortsætter han altså en sæson endnu.

I Miami har han blandt andet holdrekorden for flest point og flest kampe.