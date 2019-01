NBA-stjerne overgår sig selv med pragtpræstation og ny rekord

James Harden satte personlig rekord med 61 point i Houston Rockets' sejr over New York Knicks.

At kalde basketballstjernen James Hardens form for god er lidt af en underdrivelse.

Natten til torsdag dansk tid var Houston Rockets-profilen endnu en gang afgørende for sit hold, der vandt 114-110 ude over New York Knicks i Madison Square Garden.

I sejren slog Harden sin personlige pointrekord. Med hele 61 scorede han mere end halvdelen af Houstons point i kampen.

Han ramte på 17 af sine 38 skud og var sikker fra straffelinjen foran et publikum, der skiftevis tiljublede og buhede af den 29-årige amerikaner.

- Hver gang jeg kommer til Madison Square Garden, leverer jeg et show. Det forventer publikum, og jeg giver det til dem, siger Harden.

Efter nattens præstation er Harden noteret for 21 kampe i træk med mindst 30 point. I de seneste fem kampe har han tre gange scoret 50 point som minimum.

- Jeg har tænkt mig at blive ved. Mit eftermæle er på spil, siger den skæggede NBA-stjerne.

Houston Rockets ligger på femtepladsen i Western Conference med 27 sejre og 20 nederlag. New York Knicks er langt fra slutspillet i Western Conference.