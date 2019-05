NBA-mester nærmer sig ny finale

Golden State Warriors er med stormskridt på vej i finalen i basketligaen NBA.

Det forsvarende mesterhold vandt natten til søndag dansk tid med 110-99 på udebane over Portland Trail Blazers, og dermed bragte Golden State sig foran med 3-0 i kampe i semifinaleserien.

Der spilles bedst af syv kampe, og Golden State er derfor blot en sejr fra en plads i NBA-finalen.

Kigger mesterholdet i statistikbøgerne, ligner det da også, at finalepladsen er hjemme. Ifølge nyhedsbureauet AFP er det aldrig sket i NBA's slutspil, at et hold har vundet en serie efter at have været nede med 0-3 i kampe.

Portland så ellers ud til at puste lidt spænding ind i serien, da holdet i slutfasen af anden periode var foran med 18 point, men holdet formøblede føringen.

En storspillende Draymond Green var hovedarkitekten bag, at stillingen allerede i slutningen af tredje periode var tippet over til Golden States fordel.

Green lavede 20 point, 13 rebounds og 12 assister, og ifølge Golden State-træner Steve Kerr var han ustoppelig.

- Jeg ved dårligt nok, hvad jeg skal sige om Draymond Green. Han var som en nedrivningskugle, der smadrede alt, der stod i hans vej, siger Steve Kerr ifølge AFP.

Golden State kan endegyldigt sikre finalepladsen natten til tirsdag. Det kræver endnu en sejr på udebane.

I den anden semifinaleserie fører Milwaukee Bucks med 2-0 over Toronto Raptors. De to hold spiller tredje semifinale natten til mandag.