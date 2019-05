Kevin Durant er så langt i sin genoptræning, at han måske er klar til kamp to i NBA-finaleserien.

Med enorm overbevisning spillede de forsvarende NBA-mestre fra Golden State Warriors sig frem til årets finaleserie, da Portland Trail Blazers blev slået med 4-0 i semifinaleserien.

Det skete, på trods at holdet var uden den største stjerne, Kevin Durant, som blev skadet i kamp fem mod Houston Rockets i runden forinden.

Trods fraværet af Durant vandt Golden State ude mod Houston i kamp seks og tog efterfølgende fire sejre på stribe mod Portland. Alligevel lurer et gedigent boost for holdet måske lige om hjørnet.

For Kevin Durant rejser med holdet til de to første finalekampe ude mod Toronto Raptors, fordi han er så langt i sin genoptræning, at han muligvis kan blive klar til den anden af kampene på søndag.

- Vi må se, hvordan det går herfra, siger holdets cheftræner, Steve Kerr.

- Det er her, det gavner os, at der er en del dage mellem kampene i finaleserien.

I Durants fravær har Stephan Curry og Klay Thompson båret holdet frem, men hvis den farlige duo bliver gjort til den frygtede stjernetrio i finaleserien, så får Toronto for alvor problemer.

Golden State kan vinde den fjerde titel på fem år, og Kevin Durant er blevet kåret til finaleseriens MVP (Most Valuable Player) de to seneste sæsoner.

Første finalekamp mellem Golden State og Toronto spilles natten mellem torsdag og fredag dansk tid.

Toronto har hjemmebane i en potentiel syvende finalekamp, da holdet i grundspillet hentede en enkelt sejr mere end Golden State.