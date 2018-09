Den franske midtbanestjerne Paul Pogba kommer ikke til at bære anførerbindet hos Manchester United i fremtiden.

Uniteds manager, José Mourinho, har således besluttet, at Pogba ikke længere skal have rollen som den engelske storklubs viceanfører.

Han understreger samtidig, at der ikke er nogen problemer mellem de to.

- Den eneste sandhed er, at jeg har taget beslutningen, om at Paul ikke længere er vores viceanfører. Der har ikke været nogen uoverensstemmelser eller nogen problemer overhovedet, siger Mourinho.

Paul Pogba var ikke med, da United tirsdag aften blev sendt ud af Liga Cuppen efter et nederlag i straffesparkskonkurrence til Derby.

- Den samme person, der beslutter, at Paul ikke længere er viceanfører, er præcis den samme person, der besluttede, at han var - nemlig mig.

- Jeg er manageren. Det er mig, der kan tage de her beslutninger. Der har ikke været nogen problemer, og det her er bare en beslutning, og den behøver jeg ikke at forklare, lyder det fra den portugisiske manager.

Pogba har i denne sæson vikarieret som anfører i tre kampe, hvor anfører Antonio Valencia har været fraværende.

Den erfarne United-spiller Ashley Young bar anførerbindet i kampen mod Derby, hvor hverken Valencia eller Pogba var på banen.

Mourinho og United har fået en sløv start på sæsonen. Ud over tirsdagens exit i Liga Cuppen halter klubben allerede efter de øvrige tophold i Premier League.

United har ti point efter sæsonens første seks kampe. Det er otte point færre end rivalerne fra Liverpool, der ligger nummer et.