Den tidligere Chelsea-manager José Mourinho er ikke imponeret over Frank Lampards dispositioner mod United.

Chelsea fik søndag en forfærdelig start på sæsonen i Premier League med Frank Lampard som ny manager, da holdet på udebane tabte med 0-4 til Manchester United.

Den tidligere Chelsea- og United-manager José Mourinho var ikke imponeret over, hvordan Lampard greb kampen an.

Portugiseren mener, at den forholdsvis uprøvede Chelsea-manager forsømte at få sine spillere til at forsvare i blok.

- De bedste hold forsvarer sig i dag kompakt. Man kan stå i en høj eller lav blok, hvor den lave er mere defensiv, mens den høje er mere offensiv og aggressiv, men man står altid i blok.

- Det er simpelthen et helt basalt princip, at man skal forsvare sig kompakt, og det gjorde Chelsea ikke. Derfor var det så nemt for United, siger Mourinho til Sky Sports.

Portugiseren, der i øjeblikket gør sig som ekspertkommentator på netop Sky Sports, undrer sig også over de spillere, som Frank Lampard havde valgt til startopstillingen.

Lampard havde placeret profiler som N'Golo Kante, Marcos Alonso og Olivier Giroud på bænken.

Han startede i stedet kampen på Old Trafford med talenter som Mason Mount og Tammy Abraham.

- Det havde pyntet på holdet med lidt mere erfaring. Hvis man ser på præstationerne fra Mason Mount og Tammy Abraham, så har man brug for lidt mere til kampe af den her kaliber, mener Mourinho.

Frank Lampard, der i mange år spillede under portugiseren i Chelsea, undrer sig over kritikken fra sin tidligere chef.

- Jeg er ikke alt for bekymret over, hvad nogen siger - eksperter eller hvem det kan være - de skal jo sige noget, siger Lampard.

- Vi har det hold, vi nu en gang har, og jeg tror på det.

- Havde vi været foran med to-tre mål ved pausen, som vi måske burde have været, hvis vi havde været mere kliniske og haft lidt mere held enkelte gange, så havde det været en helt anden kamp, siger han.

Frank Lampard spillede for Chelsea fra 2001 til 2014. Før ansættelsen som manager var det 41-årige klubikon manager i Derby i den næstbedste engelske fodboldrække.