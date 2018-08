Mourinho: Har aldrig været mere glad for Pogba

Manchester Uniteds stjernespiller Paul Pogba, der spillede en stor rolle, da Frankrig denne sommer blev verdensmester, har været rygtet til FC Barcelona de seneste uger på grund af uoverensstemmelser i United.

Men manager José Mourinho maner rygterne til jorden og beretter om god stemning mellem ham og Pogba.

- Sandheden er, at vi har været sammen her i to år og et par uger, og jeg har aldrig været så glad for ham, som jeg er nu. Det er sandheden. Jeg kan ikke forlange mere af ham, siger José Mourinho.

Han roser midtbanespilleren for indsatsen i premieresejren mod Leicester, hvor Pogba scorede til 1-0 på straffespark og spillede 84 minutter, selv om han først sent har sluttet sig til træningen efter den lange VM-slutrunde.

- Han kom om mandagen og trænede i tre dage, og jeg bad om hans støtte og bidrag til en vigtig kamp, da holdet var i vanskeligheder. Han gjorde det bedre og i længere tid, end man kunne forvente.

- Han sagde, at han gjorde det for fansene og holdet, og det er præcis, hvad jeg ønsker. Han arbejder og spiller godt og gør det for holdet. Jeg kunne ikke være mere tilfreds, lyder det fra Mourinho.

Samtidig afviser han, at der skulle være uoverensstemmelser imellem de to.

- Han har aldrig haft et opgør med mig. Vi har aldrig haft overophedede ordvekslinger. Der er kun respekt, siger manageren.

I Antonio Valencias fravær vil Pogba igen være anfører, når United søndag klokken 17 møder Brighton på udebane.