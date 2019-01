Morten Olsen har haft en beskeden rolle - men har ingen planer om at melde fra

Hamburg: Morten Olsen viste sin sande styrke ved OL, men her ved VM har han haft en anden rolle.

- Den har unægteligt været mere beskeden, men jeg har ingen planer om at melde fra til landsholdet. Jeg er fortsat til rådighed, hvis Nikolaj vil bruge mig, fastslår Morten Olsen.

- Alle vil gerne spille. Det vil jeg også. Vi kan jo ikke spille hele tiden alle sammen, men jeg ville gerne have haft en større rolle i de indledende kampe. Nu handler det kun om, at vi skal vinde de to sidste kampe.

- Jeg får skyld for, at jeg er dårlig i forsvaret, men jeg er faktisk slet ikke så dårligt endda, siger Morten Olsen.

I sin klub Hannover-Burgdorf bliver han dog også skiftet ud, når hans hold skal forsvare...!