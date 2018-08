Den 33-årige angriber skal spille for Enosis Paralimni, efter at kontrakten med Pogon Szczecin blev ophævet.

Fodboldspilleren Morten "Duncan" Rasmussen fandt hurtigt en ny klub at spille for efter bruddet med Pogon Szczecin.

Den 33-årige angriber, hvis afsked med den polske klub blev annonceret tirsdag, skal i denne sæson spille for cypriotiske Enosis Paralimni.

Det meddeler klubben på Facebook.

Enosis Paralimni rykkede i sidste sæson op i den bedste række på Cypern.

Morten "Duncan" Rasmussen, der kun nåede at score et mål i 11 kampe for Pogon, har spillet i en del klubber.

Tidligere i karrieren har han også spillet for FC Midtjylland, Celtic, Sivasspor, AaB, Mainz og Brøndby.

Han har scoret 145 mål i 355 superligakampe. Den måltotal kan ingen andre spillere overgå. Tættest på kommer Søren Frederiksen og Peter Møller med henholdsvis 139 og 135 superligamål.

I landsholdsregi fik "Duncan" aldrig et gennembrud, da Nicklas Bendtner oftest sad på pladsen som den enlige angriber i daværende landstræner Morten Olsens 4-2-3-1-system.

"Duncan" har scoret fire gange i 13 A-landskampe siden debuten i 2008. Han spillede senest på landsholdet i juni 2016, da han scorede i 4-0-sejren over Bulgarien ved Kirin Cup i Japan.