Mørkøv mærker forventningspresset før sprinteretape

Michael Mørkøv er til Tour de France med en klar mission: Sørg for, at sprinteren Elia Viviani vinder en eller flere etaper.

Første mulighed gik i vasken i lørdags, da italieneren mistede kontakten med Mørkøv på opløbsstrækningen. Men tirsdag kan duoen få en ny chance for at vise evnerne i en massespurt.

Og Mørkøv er klar over, at der er store forventninger til det succesombruste Quick-Step-hold.

- Det er et pres, for det er begrænset, hvor mange muligheder man har for at vinde etaper i Tour de France. Også fordi jeg jo er med for at kunne levere på en etape, som den vi skal køre tirsdag.

- Men det bliver en udfordring, for der er en tre en halv kilometer stigning bare 10-15 kilometer fra mål. Så det bliver ikke bare en klassisk sprinteretape, siger Mørkøv.

Han slår fast, at netop forventningspresset er en del af oplevelsen ved at køre for det belgiske storhold.

- Vi er altid konkurrencedygtige, ligegyldigt hvilket løb vi kører, har vi ryttere med, der kan køre med om etapesejrene. Vi har til gengæld ikke altid den helt store favorit til klassementet.

- Tidligere i min karriere har jeg prøvet at køre på hold, der var bygget 100 procent op om en klassementmand. Det er ikke den samme fornøjelse at køre en Tour på den måde, som det er at køre med ryttere som Viviani og Julian Alaphilippe, siger Michael Mørkøv.

Tirsdagens etape er på 213,5 kilometer og går fra Reims til Nancy.