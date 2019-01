På det danske håndboldlandshold, der fredag spiller VM-semifinale mod Frankrig, er der flere spillere, der har nået en relativt høj alder for elitesportsfolk.

Henrik Møllgaard, Morten Olsen og den skadede René Toft er alle 34 år. Lasse Svan er et år ældre, mens Hans Lindberg, der kom galt af sted i den første VM-kamp, har fejret fødselsdag 37 gange.

Uanset om landsholdskarrieren fortsætter flere år endnu, får spillerne næppe en større mulighed for at vinde VM-guld end i år, hvor der er hjemmebane i en eventuel finale.

- Selvfølgelig er dette den bedste chance, siger forsvarskrigeren Henrik Møllgaard.

Han slår dog samtidig fast, at "der ikke flyttes et komma" i hans liv, hvis VM-drømmen ikke går i opfyldelse.

I første omgang vil han bare gerne prøve endnu en finale i Herning. Han oplevede det første gang ved EM i 2014, hvor Frankrig dog var overlegen fra start og vandt stort.

- Det var sjovt sidste gang, selv om vi mødte et fransk hold, vi ikke var i nærheden af at kunne røre.

- Lige nu er det vigtigste at få lov at spille den finale. Det håber jeg virkelig, vi får lov til, siger Møllgaard.

Han nyder i det hele taget VM-oplevelsen, som kulminerer i den kommende weekend.

Først med semifinalen mod Frankrig i Hamburg fredag aften. Siden enten en finale eller en bronzekamp i Herning på søndag.

- Det er fantastisk at stå med de her muligheder. Vi har sendt et svensk hold med decideret verdensklasse ud. De skal spille om nul og niks. Nu kommer vi til at spille en kæmpe semifinale i en fantastisk arena.

- Det kan være, at vi taber, og så går livet videre. Men vi sætter jo alt ind på at vinde. Vi vil gerne have brølet i Herning en gang mere, lyder det fra Møllgaard.