Mod skal sikre Brøndby et godt udgangspunkt i Belgien

Hvis superligaklubben Brøndby skal have en chance for at slå belgiske Genk ud af Europa League-kvalifikationen og snuppe en billet til turneringens gruppespil, kræver det en toppræstation af de danske pokalmestre.

Torsdag aften spilles den første kamp mellem de to klubber i Belgien, og Brøndby-træner Alexander Zorniger forlanger koncentrerede og modige spillere. Ellers synes en samlet sejr umulig.

- Vi skal have fokus på vores egen præstation, og vi tror på, at vi kan folde vores spil ud, men det handler om, at vi skal turde udfordre.

- Vi ved, at Genk er hurtig i offensiven, men bare fordi nogle er hurtige, er de ikke nødvendigvis bedre på selve dagen. Vi skal derfor være hurtige i hovedet og være forudseende i vores presspil, siger Zorniger ifølge Brøndbys hjemmeside.

Han hæfter sig ved, at man ikke må gå på banen med et udgangspunkt om at fedte et nogenlunde resultat hjem, for så bliver man straffet i europæisk fodbold.

- Jeg har set enkelte kampe her tirsdag og onsdag rundt omkring i Europa, hvor hold har spillet på at få et resultat med til deres returkamp. Hvis vi kun tænker på kamp to i aften, har vi ikke en chance.

- Vi skal være til stede med vores eget spil og vise os frem. Vi skal vise vilje og attitude i alle aktioner, siger Brøndby-træneren

Genk er Brøndby overlegen, hvis man ser på økonomiske og sportslige resultater de seneste år.

Genk har uddannet og solgt stjerner som Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Christian Benteke og Yannick Carrasco.

Klubben er i en økonomisk situation, hvor den angiveligt har takket nej til et bud på 100 millioner kroner for den talentfulde nordmand Sander Berge.

Sidste år betalte Genk omkring 35 millioner kroner for daværende superligatopscorer Marcus Ingvartsen.

Det er beløb i en klasse, hvor Brøndby slet ikke kan være med, når det kommer til køb og salg af spillere.

Alligevel tror Alexander Zorniger på en dansk overraskelse mod overmagten.

- Genk er seedet og er favorit, men alt kan ske. I sidste runde troede alle, at vi skulle op imod Sparta Prag, men vi endte med at møde useedede Spartak Subotica.

- Så det er ikke umuligt for et useedet hold at gå videre, og vi har troen på, at vi kan lave overraskelsen, men det kræver, at vi spiller på vores egen måde, siger Zorniger.

Brøndby var senest i et europæisk gruppespil i 2005/06-sæsonen, da Michael Laudrups daværende mandskab deltog i Uefa Cuppen.